Yatabare, Konyaspor ile anlaştı!
Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor'dan ayrılan Yatabare ile anlaşmaya vardı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:47
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Transfer bitti! Cenk Tosun Everton'da!
Toplam 7
Yorum
aslan bu transfer hilelidir. ormancının hileli transferi bi işe yaramaz. vidada hileli transfer.
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Everton: "Cenk Liverpool maçında kulübede olabilir"
Toplam 2
Yorum
BJK ADAMIN DİBİ. HAK ETTİN BUNU HELAL OLSUN SANA. YOLUN AÇIK OLSUN TOSUN PAŞA. ARTIK İKİNCİ TAKIMIMIZ EVERTON :).
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F.Bahçe'de iki isim kamp kadrosuna alınmadı
Toplam 9
Yorum
doğru kim ne yayapacak bu adamı. yıllardır yazıyorum inandıramadık bundan,m.topaldan,H.aliden oyuncu olmayacacağını
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