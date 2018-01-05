Kravets harekatı

Hücum hattını baştan aşağı değiştirecek yeşil-beyazlılar, kontratı sezon sonu bitecek Dinamo Kiev’in 28 yaşındaki milli santrforuyla el sıkıştı. Birkaç gün içinde imzaların atılacağı öğrenildi

Süper Lig'in ilk yarısında özellikle gol konusunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle kendini bir anda düşmemeye oynayan takımlar arasında bulan A.Konyaspor'da transfer harekatı başladı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in raporu doğrultusunda harekete geçen yeşil-beyazlılar, Ukrayna devi Dinamo Kiev'de oynayan golcü Artem Kravets ile temasa geçti. Kayserispor ile anlaşamayan Kravets'le yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği ve imzaların an meselesi olduğu öğrenildi.



YATABARE'DE İŞLEM TAMAM

BU sezon oynadığı 15 maçta 5 gol attığı takımında mutsuz olan 28 yaşındaki tecrübeli golcünün de Konyaspor'un teklifine sıcak baktığı bildirildi. Ukraynalı yıldız 28 kez milli takımda forma giyerken, 7 defa ağları sarsmayı başardı. Aynı grupta yer aldığımız Dünya Kupası elemelerinde ise oynadığı 7 maçta 3 kez fileleri havalandırdı. ÖTE yandan kupa şampiyonu, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Karabüksporlu Mustapha Yatabare'de mutlu sona ulaştı. Malili golcüyle 1.5 yıllığına anlaşılırken, 31 yaşındaki futbolcunun bugün Konya'ya geleceği bildirildi.