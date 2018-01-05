Kravets harekatı
Hücum hattını baştan aşağı değiştirecek yeşil-beyazlılar, kontratı sezon sonu bitecek Dinamo Kiev’in 28 yaşındaki milli santrforuyla el sıkıştı. Birkaç gün içinde imzaların atılacağı öğrenildi
YATABARE'DE İŞLEM TAMAM
BU sezon oynadığı 15 maçta 5 gol attığı takımında mutsuz olan 28 yaşındaki tecrübeli golcünün de Konyaspor'un teklifine sıcak baktığı bildirildi. Ukraynalı yıldız 28 kez milli takımda forma giyerken, 7 defa ağları sarsmayı başardı. Aynı grupta yer aldığımız Dünya Kupası elemelerinde ise oynadığı 7 maçta 3 kez fileleri havalandırdı. ÖTE yandan kupa şampiyonu, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Karabüksporlu Mustapha Yatabare'de mutlu sona ulaştı. Malili golcüyle 1.5 yıllığına anlaşılırken, 31 yaşındaki futbolcunun bugün Konya'ya geleceği bildirildi.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:52
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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