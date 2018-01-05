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    05 Ocak 2018, Cuma
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    hazırlıklarını sürdürüyor

    <a href="/index/atiker-konyaspor?id=abb7cffc-f7ad-4492-ab9d-30c13c2f7def" class="" rel="tag">Atiker Konyaspor</a> hazırlıklarını sürdürüyor

    ekiplerinden , 6 günlük iznin ardından devre arası kampı için Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde toplandı. Dün akşam otele gelen takım ilk çalışmayı dün akşam gerçekleştirirken, ikinci antrenman ise bu sabah yapıldı.

    Teknik direktör ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleştirilen antrenmana Deni Milosevic katılmadı. Milosevic'in kampa bugün dahil olacağı belirtildi.

    'un antrenmanı 3 set üzerinden koşu ve açma-germe hareketleriyle sona erdi. Konyaspor günü tek idmanla kapatacak. Kamp süresince bir de hazırlık maçı yapacak.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:42
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