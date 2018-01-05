Atiker Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, 6 günlük iznin ardından devre arası kampı için Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde toplandı. Dün akşam otele gelen takım ilk çalışmayı dün akşam gerçekleştirirken, ikinci antrenman ise bu sabah yapıldı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleştirilen antrenmana Deni Milosevic katılmadı. Milosevic'in kampa bugün dahil olacağı belirtildi.
Atiker Konyaspor'un antrenmanı 3 set üzerinden koşu ve açma-germe hareketleriyle sona erdi. Konyaspor günü tek idmanla kapatacak. Kamp süresince bir de hazırlık maçı yapacak.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:42
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Kravets harekatı
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu adam gelirse Konya çok güçlenir..Bazı maçları 6-0 bile kazanabilir Konya'ya ceza verdirenlerden intikamını da alır.
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Persie dönemi bitti
Toplam 12
Yorum
aslan çok şükür şu pörsükten kurtuldu millet. bi daha böyle sakat oyuncu alınmamalı ve sözleşme yapılırken maçbaşı ücret olmalı.
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Balotelli olmaz
Toplam 1
Yorum
kartel Milyonlar dökülen Baykolar ,Mitroviçlere ne oldu.
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