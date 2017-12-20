Konyaspor’da forvetlerle yollar ayrılıyor
Atiker Konyaspor, tüm forvet oyuncuları başta olmak üzere 6 oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. 4 forvet ile 1 orta saha ve 1 defans oyuncusundan kendilerine takım bulması istendi. Bu oyuncular yerine en az 4 transfer yapılacak.
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor maçında ayağı kırılan forvet Abdou Razack Traore'nin ikinci kez aynı yerden ameliyat olacağı için sezonun ikinci yarısında da forma giyemeyeceği ve karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedileceği ya da dondurulacağı öğrenildi. 500 bin Euro verilerek Başakşehir'den sezon başında transfer edilen Eren Albayrak ile de yolların ayrılması planlanıyor. Belindeki rahatsızlık nedeniyle 5 maça çıkan ve sadece 245 dakika görev alabilen defans oyuncusu Eren Albayrak'tan kendine takım bulması istenecek. Gönderilecek oyuncular yerine devre arasında takıma en az 4 oyuncunun transfer edileceği öğrenildi.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:32
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G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Toplam 13
Yorum
ünal aysal fatih terim gelsin diyorlar bu terim değilmiydi ara için galatsarayı satıp gidip kader arkadaşı federasyon başkanıyla imza atan büyük başkan
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
ufuk Yildirim Demirören gitmeli!!!!!!!! Türk futboluna cok zarari var!!! Fatih Terim Galatasaraya gerlsin isterim!!!!!
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
FATİH TERİM BEN BEN GALATASARAYA GELMEYCEM 4 5 MAC YENİLİNCE KÜFÜR EDELER TARAFTARIN SÜTÜ BOZUK NOKTA DEFTER KAPANDI
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