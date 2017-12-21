 Konyaspor’da golcüler yolcu – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Konyaspor’da golcüler yolcu

    Konyaspor’da golcüler yolcu
    A.Konya, 6 oyuncunun biletini kesti. 4 forvet ile 1 orta saha ve 1 defans oyuncusundan takım bulması istendi. Sezon başında gelen ancak bekleneni veremeyen forvetler Evouna, Ezekiel, Eze ve Manyama ile yolların ayrılmasına karar verildi. Ayrıca Trabzon maçında ayağı kırılan Traore ile Eren de listeye dahil edildi.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:44
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