Konyaspor’da golcüler yolcu

A.Konya, 6 oyuncunun biletini kesti. 4 forvet ile 1 orta saha ve 1 defans oyuncusundan takım bulması istendi. Sezon başında gelen ancak bekleneni veremeyen forvetler Evouna, Ezekiel, Eze ve Manyama ile yolların ayrılmasına karar verildi. Ayrıca Trabzon maçında ayağı kırılan Traore ile Eren de listeye dahil edildi.