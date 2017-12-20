Konyaspor aradığı forveti buldu

İddiaya göre; forvet transferi için düğmeye basan Konyaspor'da ilk hedef Başakşehir'de istediği kadar forma şansı bulamayan Mehmet Batdal...

Eze, Evouna ve Ezekiel ile yollarını ayırma kararı alan Atiker Konyaspor'da forvete yapılacak takviye konusunda hedef için girişimler başladı.

Başakşehir'de Adebayor ve Mevlüt Erdinç'in ardında kalan tecrübeli forvet için şimdiden girişimlere başlayan Yeşil-Beyazlı yönetimin Başakşehir'in kapısını çaldığı öne sürüldü. Mehmet Özdilek'in çok istediği golcüyle de anlaşma zemini aranıyor.



