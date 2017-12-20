Konyaspor aradığı forveti buldu
Süper Lig'de ilk yarının bitmesine bir hafta kala istediği performansı sergileyemeyen ve alt sıralardan kurtulamayan Atiker Konyaspor, forvete takviye yapmak istiyor.
İddiaya göre; forvet transferi için düğmeye basan Konyaspor'da ilk hedef Başakşehir'de istediği kadar forma şansı bulamayan Mehmet Batdal...
Eze, Evouna ve Ezekiel ile yollarını ayırma kararı alan Atiker Konyaspor'da forvete yapılacak takviye konusunda hedef için girişimler başladı.
Başakşehir'de Adebayor ve Mevlüt Erdinç'in ardında kalan tecrübeli forvet için şimdiden girişimlere başlayan Yeşil-Beyazlı yönetimin Başakşehir'in kapısını çaldığı öne sürüldü. Mehmet Özdilek'in çok istediği golcüyle de anlaşma zemini aranıyor.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:42
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Aklı yabancıya kaydı!
Toplam 8
Yorum
gs galatasaray bizimdir,taraftarin ama bizi dinleyen yok,bu ne ya paralari harcayan biz,secime gelince onlar,FATIH TERIMI istiyoruz
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Emenike dönüyor!
Toplam 1
Yorum
HEEEH Bİ SEN EKSİKTİN.LUZUMSUZLAR DOLUYO YİNE LİGE
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 23
Yorum
bn terim taktik bilmezki üçlü oynat desin
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