 Konyaspor aradığı forveti buldu – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Konyaspor aradığı forveti buldu

    Konyaspor aradığı forveti buldu

    Süper Lig'de ilk yarının bitmesine bir hafta kala istediği performansı sergileyemeyen ve alt sıralardan kurtulamayan , forvete takviye yapmak istiyor.

    İddiaya göre; forvet transferi için düğmeye basan Konyaspor'da ilk hedef Başakşehir'de istediği kadar forma şansı bulamayan ...

    Eze, Evouna ve Ezekiel ile yollarını ayırma kararı alan 'da forvete yapılacak takviye konusunda hedef için girişimler başladı.

    Başakşehir'de Adebayor ve Mevlüt Erdinç'in ardında kalan tecrübeli forvet için şimdiden girişimlere başlayan Yeşil-Beyazlı yönetimin Başakşehir'in kapısını çaldığı öne sürüldü. Mehmet Özdilek'in çok istediği golcüyle de anlaşma zemini aranıyor.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:42
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