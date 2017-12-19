 Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

    Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

    Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Atiker Konyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen oyunculara salonda yenilenme programı uygulandı.

    Diğer futbolcuların ısınmanın ardından tempolu koşu yaptığı antrenmanda, Eren Albayrak takımdan ayrı çalıştı.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:41
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