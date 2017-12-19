Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Atiker Konyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen oyunculara salonda yenilenme programı uygulandı.
Diğer futbolcuların ısınmanın ardından tempolu koşu yaptığı antrenmanda, Eren Albayrak takımdan ayrı çalıştı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:41
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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