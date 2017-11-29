 Konya'dan birlik mesajı – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Konya'dan birlik mesajı

    Konya'dan birlik mesajı
    SON haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından taraftarların tepki gösterdiği Konyaspor, dün resmi bir açıklama yaptı. Kulübün sitesinden yayınlanan bildiride şu ifadeler kullanıldı: "Hepimiz çok üzgünüz. bu durumdan kurtulacağımıza olan inancımız sonsuz. Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek güçtedir. Bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Konyaspor'u hep birlikte ayağa kaldıracağız."
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:55
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