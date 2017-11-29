Konya'dan birlik mesajı

SON haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından taraftarların tepki gösterdiği Konyaspor, dün resmi bir açıklama yaptı. Kulübün sitesinden yayınlanan bildiride şu ifadeler kullanıldı: "Hepimiz çok üzgünüz. bu durumdan kurtulacağımıza olan inancımız sonsuz. Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek güçtedir. Bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Konyaspor'u hep birlikte ayağa kaldıracağız."