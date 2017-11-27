Yine 90'da yıkıldı

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya önünde son dakika golüyle yıkılan Konya Kasımpaşa karşısında da 90’da Ali Turan’ın hatasını affetmeyen Omeruo’ya engel olamadı

SÜPER Lig'in flaş ekiplerinden Kasımpaşa, son haftalardaki çıkışını Atiker Konya önünde de sürdürdü. Lacivert-beyazlılar, hafta içinde Avrupa Ligi'nde Marsilya'yla şanssız bir şekilde berabere kalan rakiplerini son dakika golüyle 2-1 yendi. İki takımın da birçok net fırsat yakaladığı maçta Paşa 12'de Eduok'la öne geçti. 56'da Hadziahmetovic eşitliği sağladı. Lacivert-beyazlılar 90'da Ali Turan'ın markaj hatasında kafayla fileleri bulan Omeruo'yla zafere ulaştı. 90+3'te ise Ezekiel, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı ve takımını beraberlikten etti. 4 maçtır yenilmeyen Paşa, geçen haftaki Karabük galibiyeti sonrasında bu sezon ilk kez üst üste 2. kez kazandı. Deplasmanda sadece 1 beraberliği bulunan Konyaspor ise dış sahadan üst üste 3. defa puansız ayrıldı.



Şifo, golcü istiyor

KONYA Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, birçok fırsattan yararlanamadıklarını vurgulayıp golcü transferi istedi. Özdilek, "Ön taraftaki oyuncuların golcü özelliklerinden uzak olması bizi sıkıntıya sokuyor. İyi bir golcüye ihtiyacımız var" dedi.