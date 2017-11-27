Yine 90'da yıkıldı
Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya önünde son dakika golüyle yıkılan Konya Kasımpaşa karşısında da 90’da Ali Turan’ın hatasını affetmeyen Omeruo’ya engel olamadı
Şifo, golcü istiyor
KONYA Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, birçok fırsattan yararlanamadıklarını vurgulayıp golcü transferi istedi. Özdilek, "Ön taraftaki oyuncuların golcü özelliklerinden uzak olması bizi sıkıntıya sokuyor. İyi bir golcüye ihtiyacımız var" dedi.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:03
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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