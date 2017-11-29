Konya deplasmanda rahat
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Batman Petrolspor'a konuk olan Atiker Konyaspor maçı 3-0'lık skorla kazandı.
Türkiye Kupası 29 Kasım 2017, Çarşamba
Güncelleme: 29 Kasım 2017, Çarşamba 15:01
16 Mayıs Stadı'nda oynanan ve Volkan Bayarslan'ın yönettiği karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Vedat Bora, 55. ve 65. dakikalarda ise Lebogang Manyama kaydetti.
Bu sonucun ardından Atiker Konyaspor tur adına büyük bir avantajın sahibi oldu ve kötü gidişe dur diyerek rahat bir nefes aldı.
Konya temsilcisi Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde çıktığı son 5 karşılaşmada galibiyet yaşayamamıştı.
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