Konya deplasmanda rahat

16 Mayıs Stadı'nda oynanan ve Volkan Bayarslan'ın yönettiği karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Vedat Bora, 55. ve 65. dakikalarda ise Lebogang Manyama kaydetti.







Bu sonucun ardından Atiker Konyaspor tur adına büyük bir avantajın sahibi oldu ve kötü gidişe dur diyerek rahat bir nefes aldı.

Konya temsilcisi Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde çıktığı son 5 karşılaşmada galibiyet yaşayamamıştı.