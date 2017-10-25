Konyaspor'un yeni hocası belli oldu

Hamza Hamzaoğlu ve Ertuğrul Sağlam gibi isimlerle yapılan görüşmelerde sonuç alamayan Atiker Konyaspor yönetimi, Boşnak antrenör Fahrudin Omerovic'i takımın başına getirdi.

Boşnak Teknik Direktör Fahrudin Omerovic, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın da yardımcılığını yapmıştı.