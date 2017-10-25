 Konyaspor'un yeni hocası belli oldu – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Konyaspor'un yeni hocası belli oldu

    Konyaspor'un yeni hocası belli oldu

    Teknik Direktör arayışlarının sürdüren Atiker Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan koltuğa Fahrudin Omerovic'i getirdi.

    Hamza Hamzaoğlu ve Ertuğrul Sağlam gibi isimlerle yapılan görüşmelerde sonuç alamayan Atiker Konyaspor yönetimi, Boşnak antrenör Fahrudin Omerovic'i takımın başına getirdi.

    Boşnak Teknik Direktör Fahrudin Omerovic, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın da yardımcılığını yapmıştı.

    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konyaspor'un yeni hocası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.