Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
Teknik Direktör arayışlarının sürdüren Atiker Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan koltuğa Fahrudin Omerovic'i getirdi.
Hamza Hamzaoğlu ve Ertuğrul Sağlam gibi isimlerle yapılan görüşmelerde sonuç alamayan Atiker Konyaspor yönetimi, Boşnak antrenör Fahrudin Omerovic'i takımın başına getirdi.
Boşnak Teknik Direktör Fahrudin Omerovic, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın da yardımcılığını yapmıştı.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:08
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Galatasaray, Fenerbahçe emsali ile savunma yapacak
Toplam 6
Yorum
Dedikya Gs lobisi Yani tekrar tekrar koca koca uefa hakemleri incelemiş bir denayer kırmızısı var demiş fb nin 3 puanı gitmiş erman ahmet gs a hizmet etmiş
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"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"
Toplam 24
Yorum
Yiğido Ya bırakın efendiyi mefendiyi algı yaratmaya çalışmayın. Şenol dan Caner e küfürbaz kaynıyor. Efendi varsa o da SİVASSPOR!!!
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Çakır'a sert sözler: Erkek gibi davranmadı
Toplam 18
Yorum
gs4ever bilader sacma sapan konusma! adam haklı.ac maci tekrar izle! her 2 li mucadelede fenere faul caldilar ta ki belhanda atilana kadar.
Konyaspor'un yeni hocası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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