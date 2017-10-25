 Omerovic Konya yolunda – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Omerovic Konya yolunda

    Omerovic Konya yolunda
    REŞİT Akçay ile yolları ayırmasının ardından hoca arayışlarına başlayan Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörü olan Fahridun Omerovic ismi gittikçe ciddileşmeye başladı. Daha önce de takımı tanıdığı için Omerovic'in üstünde duran yönetimin Bosnalı çalıştırıcı ile görüşmeleri sürdürdüğü gelen haberler arasında.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:59
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