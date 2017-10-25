Omerovic Konya yolunda

REŞİT Akçay ile yolları ayırmasının ardından hoca arayışlarına başlayan Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörü olan Fahridun Omerovic ismi gittikçe ciddileşmeye başladı. Daha önce de takımı tanıdığı için Omerovic'in üstünde duran yönetimin Bosnalı çalıştırıcı ile görüşmeleri sürdürdüğü gelen haberler arasında.