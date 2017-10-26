Atiker Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
Atiker Konyaspor'da Mustafa Reşit Akçay’dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek getirildi.
Atiker Konyaspor Yönetim Kurulumuz Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek'i getirdi.
Teknik direktör konusunda çalışmalarını titizliklikle sürdüren yönetim kurulumuz Ankara'da bir araya geldiği tecrübeli teknik direktör Mehmet Özdilek ile her konuda anlaştı. Görüşmeye Atiker Konyaspor'umuz adına başkan yardımcımız Ali Kaya, As başkanımız Mehmet Günbaş, Futbol Şube Sorumlumuz Fatih Tınmaz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Zeren katıldı.
Sayın hocamız yarın Konya'ya gelecek, kulübümüzle sözleşme imzalayacak ve akşamki antrenmanda takımımızın başında yer alacak.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:41
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Asamoah bombası
Toplam 5
Yorum
fenerli var ya kendileri yazıp kendileri oynamışlar ne güldüm be :) özellikle de GS cephesinin dediğini söyledikleri kısma
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En zor derbi
Toplam 7
Yorum
cskn Trabzon'un savunması kötü ilerde gomis'i yanlız bırakma sayın tudor adam çok yıpranıyor.
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Atiker Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 4
Yorum
recep kariyeri kovulmak üzerine başarılarla dolu bir hoca.. aferin yönetim, kendinize yakışanı yaptınız..
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