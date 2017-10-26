 Atiker Konyaspor'un yeni hocası belli oldu – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Atiker Konyaspor'un yeni hocası belli oldu

    Atiker Konyaspor'un yeni hocası belli oldu

    Atiker Konyaspor'da Mustafa Reşit Akçay’dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek getirildi.

    Atiker Konyaspor'dan yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

    Atiker Konyaspor Yönetim Kurulumuz Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek'i getirdi.

    Teknik direktör konusunda çalışmalarını titizliklikle sürdüren yönetim kurulumuz Ankara'da bir araya geldiği tecrübeli teknik direktör Mehmet Özdilek ile her konuda anlaştı. Görüşmeye Atiker Konyaspor'umuz adına başkan yardımcımız Ali Kaya, As başkanımız Mehmet Günbaş, Futbol Şube Sorumlumuz Fatih Tınmaz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Zeren katıldı.

    Sayın hocamız yarın Konya'ya gelecek, kulübümüzle sözleşme imzalayacak ve akşamki antrenmanda takımımızın başında yer alacak.

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 06:41
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atiker Konyaspor'un yeni hocası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.