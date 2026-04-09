Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar canlı yayın: Maç saati, kanalı ve 11'leri!

Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar canlı yayın: Maç saati, kanalı ve 11'leri!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında, lig aşamasını 13 puanla 6. sırada tamamlayan Shakhtar Donetsk, 10 puanla 14. sıradan gelen Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile kozlarını paylaşıyor. Ukrayna temsilcisi, ev sahibi olduğu Polonya’daki mücadelede avantajlı bir skor peşinde. Sezonun sürpriz çıkışlarından birini yapan AZ Alkmaar ise deplasmanda gol bularak Hollanda’daki rövanş öncesi kapıyı aralamak istiyor. Peki, Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa'nın üç numaralı kupasında yarı final kapısı Polonya'da aralanıyor. Ev sahibi Shakhtar Donetsk, Ukrayna'daki durumlar sebebiyle maçlarını Krakow'daki Henryk Reyman Stadyumu'nda oynuyor. Arda Turan yönetiminde lig aşamasında oldukça dirençli bir performans sergileyen Shakhtar, genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çekiyor. Konuk ekip AZ Alkmaar ise teknik direktör Leeroy Echteld ile tam bir kupa takımı kimliğine büründü. Hollanda ekibi, lig aşamasında topladığı 10 puanla bir üst tura çıksa da, eleme turlarındaki tecrübesiyle her zaman tehlikeli bir rakip. Takımın golcüsü Troy Parrott ve yaratıcı orta sahası Sven Mijnans, Alkmaar ekibini deplasmanda ayakta tutmaya çalışacak. İki takım arasındaki son randevularda Hollanda ekibinin hafif bir üstünlüğü bulunsa da, bu seviyede her iki takım da yarı final için oldukça iştahlı. İşte maç bilgileri!

Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi çeyrek finali kapsamındaki Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar maçı, 9 Nisan Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de, İskoç hakem Nicholas Walsh'in düdüğüyle start alacak.

Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar MAÇI HANGİ KANALDA?

Henryka Reymana'da oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Konoplia, V Bondar, Marlon, Henrique; Nazaryna; Alisson, Pedrinho, Ocheretko, Palmares; Elias

AZ Alkmaar: Zoet; Kasius, Goes, Penetra, De Wit; Clasie, Smit; Dijkstra, Mijnans, Patati; Parrott

Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 4

