Legia Varşova 2-1 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU ÖZET)

Legia Varşova 2-1 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Konferans Ligi’nin 2. haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, deplasmanda karşılaştığı Legia Varşova’ya 90+4. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 21:50
Legia Varşova 2-1 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk oldu. Mücadelede ev sahibi ekip, 16. dakikada Rafal Augustyniak'ın attığı golle öne geçti.

İkinci yarıda toparlanan Shakhtar Donetsk, 61. dakikada Luca Meirelles'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Ancak karşılaşmanın uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Rafal Augustyniak, 90+4. dakikada attığı golle Legia Varşova'ya galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk 3 puanda kalırken Polonya ekibi Legia Varşova da puanını 3'e yükseltti.

