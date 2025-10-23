CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Crystal Palace-AEK Larnaca maçı canlı izle | Crystal Palace-AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Crystal Palace-AEK Larnaca maçı canlı izle | Crystal Palace-AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Crystal Palace ile AEK Larnaca karşı karşıya gelecek. Turnuvanın favori takımlarından olan Crystal Palace ilk maçını kazanırken, İngiltere'de oynanacak maçta 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Kıbrıs Rum Kesimi ekibi ise ilk hafta aldığı galibiyetin yanına bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor. Futbolseverler merakla, "Crystal Palace-AEK Larnaca maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Crystal Palace-AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 16:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Crystal Palace-AEK Larnaca maçı canlı izle | Crystal Palace-AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Crystal Palace-AEK Larnaca maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace, sahasında AEK Larnaca'yı ağırlayacak. Turnuvaya favori olarak başlayan İngiliz ekibi, ilk maçından galibiyetle ayrılmıştı ve şimdi sahasında oynayacağı mücadelede 2'de 2 yaparak seriyi sürdürmeyi amaçlıyor. Crystal Palace, iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibini alt etmenin hesaplarını yapıyor. AEK Larnaca ise deplasmanda zorlu bir sınav verecek. Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi, turnuvadaki ilk haftasında aldığı galibiyetin ardından moral bulmuş durumda ve bu başarıyı devam ettirerek puanını artırmayı hedefliyor. Peki, Crystal Palace-AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE-AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Crystal Palace-AEK Larnaca maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. İngiltere'de oynanacak Konferans Ligi maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

CRYSTAL PALACE-AEK LARNACA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Henderson; Clyne, Lacroix, Guehi; Esse, Lerma, Hughes, Mitchell; Kamada, Devenny; Nketiah

AEK Larnaca: Alomerovic; Ekpolo, Milicevic, Roberge, Gnali; Roberge, Gustavo, Pons; Rubio, Bajic, Chacon

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın yıldızı Everton'a gidebilir!
Alman basınından Tedesco analizi!
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
Trump "Gazze'ye gideceğim" dedi! Batı Şeria açıklaması: İlhak olmayacak
F.Bahçe'ye transferde C. Ronaldo şoku!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bulut Başakşehir maçından umutlu Bulut Başakşehir maçından umutlu 16:16
Fırtına'da Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor Fırtına'da Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor 16:13
G.Saray'da Göztepe hazırlıkları başladı! Torreira... G.Saray'da Göztepe hazırlıkları başladı! Torreira... 16:09
Malmö FF-Dinamo Zagreb maçı ne zaman? Malmö FF-Dinamo Zagreb maçı ne zaman? 15:50
Celtic-Sturm Graz maçı ne zaman? Celtic-Sturm Graz maçı ne zaman? 15:43
F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi son notlar! 15:36
Daha Eski
Roma-Viktoria Plzen maçı detayları! Roma-Viktoria Plzen maçı detayları! 15:32
Freiburg-Utrecht maçı ne zaman? Freiburg-Utrecht maçı ne zaman? 15:24
Celta Vigo-Nice maçı ne zaman? Celta Vigo-Nice maçı ne zaman? 15:17
Alman basınından Tedesco analizi! Alman basınından Tedesco analizi! 15:09
Batagov'dan transfer iddialarına yanıt! Batagov'dan transfer iddialarına yanıt! 15:00
Lille-PAOK maçı ne zaman? Lille-PAOK maçı ne zaman? 14:11