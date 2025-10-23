Crystal Palace-AEK Larnaca maçı canlı izle | Crystal Palace-AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Crystal Palace-AEK Larnaca maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace, sahasında AEK Larnaca'yı ağırlayacak. Turnuvaya favori olarak başlayan İngiliz ekibi, ilk maçından galibiyetle ayrılmıştı ve şimdi sahasında oynayacağı mücadelede 2'de 2 yaparak seriyi sürdürmeyi amaçlıyor. Crystal Palace, iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibini alt etmenin hesaplarını yapıyor. AEK Larnaca ise deplasmanda zorlu bir sınav verecek. Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi, turnuvadaki ilk haftasında aldığı galibiyetin ardından moral bulmuş durumda ve bu başarıyı devam ettirerek puanını artırmayı hedefliyor. Peki, Crystal Palace-AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE-AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Crystal Palace-AEK Larnaca maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. İngiltere'de oynanacak Konferans Ligi maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

CRYSTAL PALACE-AEK LARNACA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Henderson; Clyne, Lacroix, Guehi; Esse, Lerma, Hughes, Mitchell; Kamada, Devenny; Nketiah

AEK Larnaca: Alomerovic; Ekpolo, Milicevic, Roberge, Gnali; Roberge, Gustavo, Pons; Rubio, Bajic, Chacon