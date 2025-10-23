CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konferans Ligi AZ Alkmaar - Slovan Bratislava maçı canlı yayın | AZ Alkmaar - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ Alkmaar - Slovan Bratislava maçı canlı yayın | AZ Alkmaar - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında AZ Alkmaar, Slovan Bratislava'yı konuk edecek. AFAS Stadion'da oynanacak karşılaşmada, 22. sırada yer alan ve Nisan ayından bu yana ilk kez üst üste mağlubiyet alan Hollanda ekibi zirveye tırmanmak, 35. sıradaki konuk ekip ise ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki AZ Alkmaar - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 11:27
AZ Alkmaar - Slovan Bratislava maçı canlı yayın | AZ Alkmaar - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ Alkmaar - Slovan Bratislava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Avrupa'daki ilk maçlarını kaybeden iki takım, iç sahada ise üst üste galibiyetler alarak moral depoladı. Ev sahibi takım, ilk haftada karşılaştığı AEK Larnaca'ya 4-0 mağlup olmasının ardından -4 averajla 35. sırada açılış yaptı. Slovan Bratislava ise evinde karşılaştığı Strasburg'a 2-1 yenilerek -1 averajla 22. sıraya yerleşti. Peki AZ Alkmaar - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ ALKMAAR - SLOVAN BRATISLAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar - Slovan Bratislava maçı 23 Ekim Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 19.45'te başlayacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Hakem Tobias Stieler'in düdük çalacağı maçta, Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Mark Borsch yapacak. Dördüncü hakem Matthias Jöllenbeck olurken VAR koltuğunda ise Sascha Stegemann oturacak.

AZ ALKMAAR - SLOVAN BRATISLAVA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

AZ Alkmaar: Owuso-Oduro; De Wit, Penetra, Goes, Kasius; Smit, Mijnans, Koopmeiners; Jensen, Parrott, Sadiq

Slovan Bratislava: Takac; Cruz, Bajric, Kashia, Blackman; İbrahim, Savvidis, Ignatenko; Ofori, Mak, Barseghyan

