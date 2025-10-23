AZ Alkmaar - Slovan Bratislava maçı canlı yayın | AZ Alkmaar - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Avrupa'daki ilk maçlarını kaybeden iki takım, iç sahada ise üst üste galibiyetler alarak moral depoladı. Ev sahibi takım, ilk haftada karşılaştığı AEK Larnaca'ya 4-0 mağlup olmasının ardından -4 averajla 35. sırada açılış yaptı. Slovan Bratislava ise evinde karşılaştığı Strasburg'a 2-1 yenilerek -1 averajla 22. sıraya yerleşti. Peki AZ Alkmaar - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ ALKMAAR - SLOVAN BRATISLAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar - Slovan Bratislava maçı 23 Ekim Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 19.45'te başlayacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Hakem Tobias Stieler'in düdük çalacağı maçta, Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Mark Borsch yapacak. Dördüncü hakem Matthias Jöllenbeck olurken VAR koltuğunda ise Sascha Stegemann oturacak.

AZ ALKMAAR - SLOVAN BRATISLAVA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

AZ Alkmaar: Owuso-Oduro; De Wit, Penetra, Goes, Kasius; Smit, Mijnans, Koopmeiners; Jensen, Parrott, Sadiq

Slovan Bratislava: Takac; Cruz, Bajric, Kashia, Blackman; İbrahim, Savvidis, Ignatenko; Ofori, Mak, Barseghyan