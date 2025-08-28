Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Arda Kardzhali'nin deplasmanda Rakow Czestochowa'ya 1-0 mağlup olmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Igor Pajac'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.