Vaduz - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Vaduz'un deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-0 mağlup olmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Vaduz - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vaduz - AZ Alkmaar MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vaduz - AZ Alkmaar maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Snir Levy'nin düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.