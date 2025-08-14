Hammarby - Rosenborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Hammarby - Rosenborg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Hammarby ile Rosenborg'un golsüz berabere kalmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Hammarby - Rosenborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hammarby - Rosenborg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hammarby - Rosenborg maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Yunan hakem Vassilis Fotias'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.