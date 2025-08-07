Rapid Wien - Dundee United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Rapid Wien - Dundee United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile İskoçya takımı Dundee United, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Luis Godinho'nun düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rapid Wien - Dundee United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rapid Wien - Dundee United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rapid Wien - Dundee United maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.