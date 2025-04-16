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Haberler Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları heyecanı yaşanacak.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 10:06
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UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalde rövanş heyecanı yarın yaşanacak. Rövanş mücadelelerinde Fiorentina evinde Celje ile karşılaşacak. Chelsea de Legia Varşova'yı konuk edecek.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak müsabakalarının TSİ programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

YARIN

19.45 Fiorentina (2) - Celje (1)

19.45 Jagiellonia Bialystok (0) - Real Betis (2)

22.00 Chelsea (3) - Legia Varşova (0)

22.00 Rapid Wien (1) - Djurgarden (0)

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