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Haberler Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri çekilen kura sonucunda belli oldu. İşte eşleşmeler...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 15:42
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UEFA Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 turu ve play-off aşamasında mücadele edecek takımlar belli oldu. İlk 8 sırayı alan kulüpler son 16'ya, 9-24. sıralarda yer alan kulüpler ise playoff oynama hakkı elde etti.

Temsilcimiz Başakşehir, 19 Aralık Perşembe günü Cercle Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve Konferans Ligi'ni 26. sırada tamamladı.

Konferans Ligi'ni ilk 8'de bitiren takımlar ise Chelsea, Guimaraes, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge oldu.

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