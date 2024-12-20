UEFA Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 turu ve play-off aşamasında mücadele edecek takımlar belli oldu. İlk 8 sırayı alan kulüpler son 16'ya, 9-24. sıralarda yer alan kulüpler ise playoff oynama hakkı elde etti.

Temsilcimiz Başakşehir, 19 Aralık Perşembe günü Cercle Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve Konferans Ligi'ni 26. sırada tamamladı.

Konferans Ligi'ni ilk 8'de bitiren takımlar ise Chelsea, Guimaraes, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge oldu.

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