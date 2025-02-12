UEFA Konferans Lig play-off turu başlıyor! İşte maç programı

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 3. önemli organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Play-Off turu heyecanı perşembe günü oynanacak 8 müsabakayla başlayacak. Lig aşamasını 9 ile 24. sıralar arasında tamamlayan takımların son 16 için mücadele edeceği play-off turunun rövanş maçları ise 20 Şubat'ta oynanacak.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-off Turu maçlarının programı (TSİ) şöyle: