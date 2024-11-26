Çağdaş Atan ayrılığı açıkladı! "Artık bizimle olmayacak"

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas, UEFA Konferans Ligi'nde Petrocub ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Atan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"MAÇ SAATİNİ HEYECANLA VE SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

"Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Kazanıp, devre arasına kadar olan hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Oyuncularla yaptığımız toplantıda, iki tane hedef koyduk. Birincisi Avrupa'da ilk 24'te olmak ve play-off'a kalmak ikincisi de ilk 4'ten fazla uzaklaşmamak. Bu ikisini gerçekleştirmek için önümüzde 9 maç var. Oyuncularıma çok güveniyorum. Bazı kararlar da aldık. Oyuncularımı iyi görüyorum. Maçın saatini heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyorum. İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum."

"BERKAY ÖZCAN ARTIK BİZİMLE OLMAYACAK"

"Bu konuyu buraya taşımak istemiyordum. Berkay Özcan artık bizimle birlikte olmayacak. Bu benim isteğim ve yönetimle yaptığımız toplantıdan sonra ortak aldığımız bir karar."

"HEDEFLERİMİZ BELLİ"

"Hedeflerimiz çok net belli, play-off'a kalmak ve ligde ilk 4'e en yakın şekilde kalmak ve ondan sonra da vites artırmak istiyoruz."

"BU SÜREÇTEN DAHA DA GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"

"Bence şu anda mevcut durumu konuşmak en doğrusu. Önce elimizdeki oyuncu. Bazen eksilerek güçlenirsiniz. Bu süreçten sonra daha da güçlenerek yola devam edeceğimizi düşünüyorum. Küçük ama güçlü bir aileyiz. Bir araya geldiğimizde kıramayacağımız duvar yok. Çarşamba günü için bu enerjiyi hissediyorum oyuncularımda. Heyecanlıyım, çarşamba günü yeniden çıkış maçı olacağını düşünüyorum."