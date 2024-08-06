NOAH - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

NOAH - AEK Atina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. NOAH - AEK Atina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; NOAH - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

NOAH - AEK ATINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

NOAH - AEK Atina maçı 6 Ağustos Salı günü TSİ 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.