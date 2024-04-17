Haberler Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında perşembe günü Olympiakos'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin yarı finale çıkma planları yaptığı Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş mücadeleleri öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Fenerbahçe'nin yeni oranı... (FB spor haberi)

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 13:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final müsabakaları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak. Turnuvada kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak final maçının ardından belli olacak.

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları öncesi şampiyonluk oranlarında değişime gidildi.

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

Temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan'da Olympiakos'a 3-2 yenilmesinin ardından 18 Nisan'da rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

Ntvspor'da yer alan habere göre, kritik müsabaka öncesi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi.

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

Fenerbahçe'nin finale yükselme oranı 4'te sabit kalsa da kupayı kaldırma oranında büyük bir yükseliş gözlemlendi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe yarı final aşkına! İşte Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i
PAOK - Club Brugge maçı NE ZAMAN?
Canlı döviz ve altın kuru takibi!
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2024 | MEB Açık Lise 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak?
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ZAM GELECEK Mİ 2024? | Bu yıl asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Griffin 35 yaşında basketbola veda etti Griffin 35 yaşında basketbola veda etti 14:01
Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz canlı veren kanallar listesi Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz canlı veren kanallar listesi 13:17
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 12:58
Marsilya - Benfica maçı ne zaman? Marsilya - Benfica maçı ne zaman? 12:32
West Ham United - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? West Ham United - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 12:06
Atalanta - Liverpool maçı NE ZAMAN? Atalanta - Liverpool maçı NE ZAMAN? 12:04
Daha Eski
Roma - Milan maçı NE ZAMAN? Roma - Milan maçı NE ZAMAN? 11:35
Lakers play-off turunda! Lakers play-off turunda! 11:32
F.Bahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! F.Bahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! 10:57
F.Bahçe yarı final bileti için kritik dönemeçte! F.Bahçe yarı final bileti için kritik dönemeçte! 10:55
Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? 10:19
Yunus Akgün G.Saray'a dönecek mi? Flaş iddia Yunus Akgün G.Saray'a dönecek mi? Flaş iddia 10:19