UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında perşembe günü Olympiakos'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin yarı finale çıkma planları yaptığı Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş mücadeleleri öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Fenerbahçe'nin yeni oranı... (FB spor haberi)
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Temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan'da Olympiakos'a 3-2 yenilmesinin ardından 18 Nisan'da rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.
Ntvspor'da yer alan habere göre, kritik müsabaka öncesi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi.
Fenerbahçe'nin finale yükselme oranı 4'te sabit kalsa da kupayı kaldırma oranında büyük bir yükseliş gözlemlendi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranı 6.2'den 9.8'e çıktı.
Sarı-Lacivertliler, Fransız temsilcisi Lille ile birlikte kupanın 4. favorisi konumunda.
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