Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, perşembe günü saat 22.00'de evinde Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta 3-2 kaybettiği rakibini, taraftarı önünde yenerek yarı final biletini almak istiyor. Kanarya, müsabakadan iki farklı galip ayrılması halinde tur atlayacak. Fenerbahçe'nin 1 farklı kazanması durumunda ise uzatmalar, gerekirse de penaltı atışlarına geçilecek.