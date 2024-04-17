Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk edecek. Yunanistan'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde rakibini devirerek adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, Yunan ekibi karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 12:14 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 12:52
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KONFERANS LİGİ'NDE 18. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 18. kez mücadele edecek. Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 17 müsabakada 11 galibiyet elde ederken, 6 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, söz konusu mücadelelerde 43 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.
YUNAN TAKIMLARIYLA 10. MAÇ
Kanarya, Olympiakos ile oynadığı turun ilk müsabakası da dahil olmak üzere bugüne kadar Yunanistan ekipleriyle 9 müsabakaya çıktı. Panathiniakos ile UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, PAOK ve Atromitos ile de Avrupa Ligi elemelerinde kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-lacivertli takım, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
BATSHUAYI VE TADIC GOLLERİYLE TAŞIDI
Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon en golcü isimleri 6'şar golle Michy Batshuayi ve Dusan Tadic oldu. Takımın bu sezon hücumdaki önemli futbolcularından olan İrfan Can Kahveci, 5 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerin 24 golle tüm kulvarlarda en golcü oyuncusu olan Bosna Hersekli Edin Dzeko da 4 gollük katkı sağladı.
TOBIAS STIELER DÜDÜK ÇALACAK
Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ile Mark Borsch yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak. Zorlu mücadelede VAR koltuğunda Christian Dingert, AVAR'da Sascha Stegemann oturacak.
İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı muhtemel 11'i...
LIVAKOVIC
FERDİ
ÇAĞLAR
BECAO
OSAYI
İSMAİL
FRED
İRFAN CAN
SZYMANSKI
TADIC
DZEKO
DİĞER