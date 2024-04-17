Haberler Konferans Ligi Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk edecek. Yunanistan'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde rakibini devirerek adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, Yunan ekibi karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 12:14 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 12:52
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Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, perşembe günü saat 22.00'de evinde Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta 3-2 kaybettiği rakibini, taraftarı önünde yenerek yarı final biletini almak istiyor. Kanarya, müsabakadan iki farklı galip ayrılması halinde tur atlayacak. Fenerbahçe'nin 1 farklı kazanması durumunda ise uzatmalar, gerekirse de penaltı atışlarına geçilecek.

Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

4. RANDEVU

Fenerbahçe, Yunan rakibi Olympiakos ile bugüne kadar 3 kez karşılaştı. UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda aynı grupta yer alan iki ekip arasında oynanan karşılaşmaları Olympiakos, İstanbul'da 3-0, sahasında da 1-0'lık skorla kazandı. Bu sezon da Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında gülen taraf yine kırmızı-beyazlılar oldu.

Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

AVRUPA'DA 270. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 269 kez boy gösterdi. Bu süreçte 106 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 108 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya, rakip fileleri 365 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

KONFERANS LİGİ'NDE 18. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 18. kez mücadele edecek. Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 17 müsabakada 11 galibiyet elde ederken, 6 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, söz konusu mücadelelerde 43 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

YUNAN TAKIMLARIYLA 10. MAÇ

Kanarya, Olympiakos ile oynadığı turun ilk müsabakası da dahil olmak üzere bugüne kadar Yunanistan ekipleriyle 9 müsabakaya çıktı. Panathiniakos ile UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, PAOK ve Atromitos ile de Avrupa Ligi elemelerinde kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-lacivertli takım, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

BATSHUAYI VE TADIC GOLLERİYLE TAŞIDI

Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon en golcü isimleri 6'şar golle Michy Batshuayi ve Dusan Tadic oldu. Takımın bu sezon hücumdaki önemli futbolcularından olan İrfan Can Kahveci, 5 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerin 24 golle tüm kulvarlarda en golcü oyuncusu olan Bosna Hersekli Edin Dzeko da 4 gollük katkı sağladı.

Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

TOBIAS STIELER DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ile Mark Borsch yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak. Zorlu mücadelede VAR koltuğunda Christian Dingert, AVAR'da Sascha Stegemann oturacak.

Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

LIVAKOVIC

Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

FERDİ

Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

ÇAĞLAR

Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

BECAO

Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

OSAYI

Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

İSMAİL

Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

FRED

Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

İRFAN CAN

Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

SZYMANSKI

Fenerbahçe yarı final aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i

TADIC

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