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Union Saint-Gilloise 0-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaştı. Kanarya sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 00:58 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 01:08
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Union Saint-Gilloise 0-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaştı.

Kanarya sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Mücadelede 20. dakikada Batshuayi ağları sarstı ve Kanarya'yı öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarı bu golle Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda ise 84. dakikada Oosterwolde skoru 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe'nin son golünü ise 90+4. dakikada penaltıdan Tadic kaydetti.

Bu gollerle Kanarya sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 14 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

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