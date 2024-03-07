Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçı 11'i

KENDİ LİGİNDE LİDER

Union Saint-Gilloise, bu sezon 28 maçta, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle en yakın rakibi Anderlecht'in 11 puan önünde 58 puanla ilk sırada yer alıyor. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala liderliği garantileyen Saint-Gilloise, ilk 6 sıradaki takımın katılacağı Şampiyonluk Turu'na avantajlı girecek.



