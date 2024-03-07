Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçı 11'i

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçı 11'i

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde hedef, sahadan avantajlı bir skorla ayrılarak çeyrek finalin kapısını aralamak. Teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında bugün Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e konuk oluyor. Anderlecht Lotto Stadı'ndaki mücadele saat 23.00'te başlayacak ve karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçı 11'i

Grubunu lider bitirip son 16'ya direkt kalan sarı-lacivertlilerde tek hedef sahadan zaferle ayrılarak rövanş öncesinde çeyrek finalin kapısını ardına kadar aralamak.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçı 11'i

ONLAR ÖNLEM ALSIN
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularına son idman öncesinde seslendi ve "Taraftarımız, camiamız ve en önemlisi kendimiz için kazanmalıyız. Bunu başaracak kaliteye sahipsiniz. Biz değil onlar bize önlem alacak. Kendi oyunumuzu oynayacağız ve kazanacağız" dedi. Tüm oyuncular da hocalarına zafer sözü verdi. Kartal, bu zorlu deplasmanda ise kadroda bir takım değişiklikler yapacak.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçı 11'i

KONFERANS LİGİ GOLCÜSÜ BATSHUAYI!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon en skorer futbolcusu 5 golle Michy Batshuayi oldu.Takımın tüm kulvarlarda en golcü (22) ismi olan Bosna Hersekli Edin Dzeko, bu organizasyonda 4 gollük katkı sağlarken, Sırp futbolcu Dusan Tadic ve milli futbolcu İrfan Can Kahveci de 4'er gol kaydetti. En skorer isim olan Michy'nin 11'de başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçı 11'i

3 EKSİK VAR
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sakatlıkları bulunan Joshua King ve İrfan Can Kahveci'yi maç kadrosuna almadı.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçı 11'i

Ayrıca; Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuşan Becao da ağrılarından dolayı Belçika'ya götürülmedi. Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun ise listeye yazılmamıştı.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçı 11'i

8 MAÇTA 4 GALİBİYET
Fenerbahçe, tarihinde 6'sı Anderlecht, 2'si de Royal Antwerp olmak üzere Belçika ekipleriyle daha önce 8 maçta karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçı 11'i

Fenerbahçe, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken sahadan sadece 1 kez mağlup ayrıldı. Union Saint-Gilloise ise ilk kez bir Türk takımıyla karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçı 11'i

KENDİ LİGİNDE LİDER
Union Saint-Gilloise, bu sezon 28 maçta, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle en yakın rakibi Anderlecht'in 11 puan önünde 58 puanla ilk sırada yer alıyor. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala liderliği garantileyen Saint-Gilloise, ilk 6 sıradaki takımın katılacağı Şampiyonluk Turu'na avantajlı girecek.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçı 11'i

AMOURA VE PUERTAS'A DİKKAT
Belçika ekibinde bu sezon en dikkat çeken isimler; İspanyol orta sahası Cameron Puertas ve Cezayirli santrfor Mohamed Amoura... Puertas, 41 maçta 8 gol atarken, 19 da gol pası verdi. Amoura ise; 36 maçta 22 kez fileleri havalandırırken 6 da asist yaptı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Gustaf Nilsson da dikkat edilmesi gereken bir diğer isim.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçı 11'i

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçının son hazırlığını dün maçın oynanacağı Lotto Stadı'nda yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal idaresinde gerçekleştirilen antrenmanda maç taktiğinin üzerinden geçildi.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçı 11'i

KONFERANS'TA 15
Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 15. kez mücadele edecek. Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 14 müsabakada 10 galibiyet elde ederken, 4 de mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçı 11'i

Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 38 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçı 11'i

BRÜKSEL'DE COŞKULU KARŞILAMA!
Fenerbahçe, dün maçın oynanacağı Brüksel'e gitti. 15.30 gibi havalimanına inen kafile coşkulu bir şekilde karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör İsmali Kartal'a çiçek verdi.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçı 11'i

MUHTEMEL 11'LER
Union Saint-Gilloise: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Rasmussen, Vanhoutte, Puertas, Teklab (Lapussin), Nilsson, Amoura

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Çağlar, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi (Dzeko)

DİĞER
Union SG Fenerbahçe maçı canlı izle! Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı canlı yayın Exxen TV'de!
Bunu da gördük | CHP’nin 6 okunu 5’e indirdiler! Vatandaşlardan eleştiri: Hangi ok gitti acaba?
F.Bahçe mi, G.Saray mı? İstatistikler şampiyonu belirledi
Geleceği merak ediliyordu! Muslera'da karar verildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı!
F.Bahçe mi, G.Saray mı? İstatistikler şampiyonu belirledi
AFAD, Kandilli son depremler listesi (7 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde! Beşiktaş BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde! 01:36
Beşiktaş BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde! Beşiktaş BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde! 01:36
Batsman: Keyifli olacak Batsman: Keyifli olacak 01:22
İki kupayı istiyorum İki kupayı istiyorum 01:21
Bahçeşehir Koleji deplasmanda kayıp! Bahçeşehir Koleji deplasmanda kayıp! 01:19
Bahçeşehir Koleji deplasmanda kayıp! Bahçeşehir Koleji deplasmanda kayıp! 01:18
Daha Eski
Leipzig'i eleyen R. Madrid çeyrek finalde! Leipzig'i eleyen R. Madrid çeyrek finalde! 00:53
City 10 dakikada fişi çekti! City 10 dakikada fişi çekti! 00:53
TOFAŞ son saniyelerde yıkıldı! TOFAŞ son saniyelerde yıkıldı! 00:30
TOFAŞ son saniyelerde yıkıldı! TOFAŞ son saniyelerde yıkıldı! 00:30
Türk Telekom BKT Avrupa Kupası'na veda etti! Türk Telekom BKT Avrupa Kupası'na veda etti! 00:02
Türk Telekom BKT Avrupa Kupası'na veda etti! Türk Telekom BKT Avrupa Kupası'na veda etti! 00:02