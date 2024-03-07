Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçı 11'i
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde hedef, sahadan avantajlı bir skorla ayrılarak çeyrek finalin kapısını aralamak. Teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i...
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Grubunu lider bitirip son 16'ya direkt kalan sarı-lacivertlilerde tek hedef sahadan zaferle ayrılarak rövanş öncesinde çeyrek finalin kapısını ardına kadar aralamak.
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KONFERANS LİGİ GOLCÜSÜ BATSHUAYI!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon en skorer futbolcusu 5 golle Michy Batshuayi oldu.Takımın tüm kulvarlarda en golcü (22) ismi olan Bosna Hersekli Edin Dzeko, bu organizasyonda 4 gollük katkı sağlarken, Sırp futbolcu Dusan Tadic ve milli futbolcu İrfan Can Kahveci de 4'er gol kaydetti. En skorer isim olan Michy'nin 11'de başlaması bekleniyor.
3 EKSİK VAR
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sakatlıkları bulunan Joshua King ve İrfan Can Kahveci'yi maç kadrosuna almadı.
Ayrıca; Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuşan Becao da ağrılarından dolayı Belçika'ya götürülmedi. Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun ise listeye yazılmamıştı.
8 MAÇTA 4 GALİBİYET
Fenerbahçe, tarihinde 6'sı Anderlecht, 2'si de Royal Antwerp olmak üzere Belçika ekipleriyle daha önce 8 maçta karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken sahadan sadece 1 kez mağlup ayrıldı. Union Saint-Gilloise ise ilk kez bir Türk takımıyla karşı karşıya gelecek.
KENDİ LİGİNDE LİDER
Union Saint-Gilloise, bu sezon 28 maçta, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle en yakın rakibi Anderlecht'in 11 puan önünde 58 puanla ilk sırada yer alıyor. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala liderliği garantileyen Saint-Gilloise, ilk 6 sıradaki takımın katılacağı Şampiyonluk Turu'na avantajlı girecek.
AMOURA VE PUERTAS'A DİKKAT
Belçika ekibinde bu sezon en dikkat çeken isimler; İspanyol orta sahası Cameron Puertas ve Cezayirli santrfor Mohamed Amoura... Puertas, 41 maçta 8 gol atarken, 19 da gol pası verdi. Amoura ise; 36 maçta 22 kez fileleri havalandırırken 6 da asist yaptı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Gustaf Nilsson da dikkat edilmesi gereken bir diğer isim.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçının son hazırlığını dün maçın oynanacağı Lotto Stadı'nda yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal idaresinde gerçekleştirilen antrenmanda maç taktiğinin üzerinden geçildi.
KONFERANS'TA 15
Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 15. kez mücadele edecek. Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 14 müsabakada 10 galibiyet elde ederken, 4 de mağlubiyet aldı.
Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 38 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.
BRÜKSEL'DE COŞKULU KARŞILAMA!
Fenerbahçe, dün maçın oynanacağı Brüksel'e gitti. 15.30 gibi havalimanına inen kafile coşkulu bir şekilde karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör İsmali Kartal'a çiçek verdi.
MUHTEMEL 11'LER
Union Saint-Gilloise: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Rasmussen, Vanhoutte, Puertas, Teklab (Lapussin), Nilsson, Amoura
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Çağlar, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi (Dzeko)
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