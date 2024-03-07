FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi'den maç öncesi sürpriz hamle! US Gilloise karşılaşmasında...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Lig son 16 turu ilk maçında deplsmada Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın hazırlıklarını RSC Anderlecht Stadı'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki taktiksel anntrenmanla tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.
Zorlu mücadele öncesinde Kanarya'nın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'den süpriz bir hamle geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre Batshuayi, sarı-lacivertli kulübün Union Saint-Gilloise maçı için futbolculara dağıttığı tüm biletleri aldı.
30 yaşındaki futbolcunun, ülkesinde oynanacak karşılaşmaya, ailesi ve yakın arkadaşlarını davet ettiği öğrenildi. 21 bin 500 kişilik Lotto Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Batshuayi'nin 50 civarında yakını tribünden izleyecek.
"AİLEM MAÇTA OLACAK" Karşılaşma öncesinde konuşan deneyimli forvet, "Benim açımdan büyük mutluluk burada olmak. Ailem yarın maçta olacak. Böyle bir ambiyansta maç oynamak benim için büyük bir keyif olacak. Benim büyüdüğüm yer burası. Beni izleyenlerin önünde iyi bir performans ortaya koymak istiyorum" dedi.
"OYNAMAK İSTİYORUM" Teknik direktör İsmail Kartal ile iyi anlaştığını belirten Batsman, "Bana fazlasıyla güveniyor. Elbette her oyuncu gibi ben de oynamak istiyorum. Oynayarak da gol atmak istiyorum. Hocamız beni ne zaman kullanması gerektiğini iyi biliyor. Netice itibariyle patron o" ifadelerini kullandı.
Bu sezon sarı-lacivertli formayı 12'si ilk 11 olmak üzere 32 maçta giyen Michy Batshuayi, takıımına 18 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.