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FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi'den maç öncesi sürpriz hamle! US Gilloise karşılaşmasında...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'den bu karşılaşma öncesinde sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 11:13
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FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi'den maç öncesi sürpriz hamle! US Gilloise karşılaşmasında...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Lig son 16 turu ilk maçında deplsmada Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi'den maç öncesi sürpriz hamle! US Gilloise karşılaşmasında...

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın hazırlıklarını RSC Anderlecht Stadı'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki taktiksel anntrenmanla tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi'den maç öncesi sürpriz hamle! US Gilloise karşılaşmasında...

Zorlu mücadele öncesinde Kanarya'nın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'den süpriz bir hamle geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre Batshuayi, sarı-lacivertli kulübün Union Saint-Gilloise maçı için futbolculara dağıttığı tüm biletleri aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi'den maç öncesi sürpriz hamle! US Gilloise karşılaşmasında...

30 yaşındaki futbolcunun, ülkesinde oynanacak karşılaşmaya, ailesi ve yakın arkadaşlarını davet ettiği öğrenildi. 21 bin 500 kişilik Lotto Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Batshuayi'nin 50 civarında yakını tribünden izleyecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi'den maç öncesi sürpriz hamle! US Gilloise karşılaşmasında...

"AİLEM MAÇTA OLACAK"
Karşılaşma öncesinde konuşan deneyimli forvet, "Benim açımdan büyük mutluluk burada olmak. Ailem yarın maçta olacak. Böyle bir ambiyansta maç oynamak benim için büyük bir keyif olacak. Benim büyüdüğüm yer burası. Beni izleyenlerin önünde iyi bir performans ortaya koymak istiyorum" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi'den maç öncesi sürpriz hamle! US Gilloise karşılaşmasında...

"OYNAMAK İSTİYORUM"
Teknik direktör İsmail Kartal ile iyi anlaştığını belirten Batsman, "Bana fazlasıyla güveniyor. Elbette her oyuncu gibi ben de oynamak istiyorum. Oynayarak da gol atmak istiyorum. Hocamız beni ne zaman kullanması gerektiğini iyi biliyor. Netice itibariyle patron o" ifadelerini kullandı.

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