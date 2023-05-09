Haberler Konferans Ligi UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e UEFA'dan kritik görev geldi. Meler, İngiltere'nin West Ham United ile Hollanda'nın AZ Alkmaar takımları arasında 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında görev alacak. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 12:29
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin West Ham United ile Hollanda'nın AZ Alkmaar takımları arasında 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi Yarı Final ilk maçını yönetecek.

İngiltere'nin Londra şehrindeki Londra Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler 'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani olacak. Karşılaşmada Paolo Valeri VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

DİĞER
Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
"Tesettür değil geçiş süreci" demişti! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe sevgilisinden ayrıldı yeniden başı açık poz verdi "Bir zahmet..."
Zirve yarışı alev aldı! İşte 3 büyüklerin kalan maçları
Zaniolo gidiyor Belçikalı yıldız geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Basel Fransa'da turladı!
West Ham Konferans Ligi'nde yarı finalde!
En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu 2023?
Kamu işçisi zamlı maaşları ne zaman ödenecek 2023?
Kamu işçileri taban maaşı ne kadar oldu?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Messi için flaş iddia! Yeni takımını açıkladılar Messi için flaş iddia! Yeni takımını açıkladılar 12:45
G.Saray'dan bomba transfer! Yıldırım'ın hayalini Özbek alıyor G.Saray'dan bomba transfer! Yıldırım'ın hayalini Özbek alıyor 12:43
Zirve yarışı alev aldı! İşte 3 büyüklerin kalan maçları Zirve yarışı alev aldı! İşte 3 büyüklerin kalan maçları 12:10
Fırtına'da ilk hedef belli oldu! İzin çıktı Fırtına'da ilk hedef belli oldu! İzin çıktı 11:47
Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet CANLI izle! Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet CANLI izle! 11:37
Fırtına evinde bambaşka! İşte o istatistik Fırtına evinde bambaşka! İşte o istatistik 11:31
Daha Eski
İtalyanlar duyurdu! Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca İtalyanlar duyurdu! Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca 11:28
Volkan Demirel'den çarpıcı F.Bahçe sözleri! Volkan Demirel'den çarpıcı F.Bahçe sözleri! 11:17
Güneş'ten yıldız isme onay! Güneş'ten yıldız isme onay! 11:03
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? 10:36
İşte Ali Koç ve Jesus zirvesinin detayları! İşte Ali Koç ve Jesus zirvesinin detayları! 10:34
Sivasspor 56 yaşında! Sivasspor 56 yaşında! 10:33