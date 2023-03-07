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Lazio 1-2 AZ Alkmaar (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında AZ Alkmaar, Lazio'yu deplasmanda 2-1 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 22:45 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 22:45
Lazio 1-2 AZ Alkmaar (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında AZ Alkmaar, deplasmanda Lazio'yu 2-1 yendi.

Turnuvanın son 16 rövanş turu, İtalya temsilcisi Lazio ile Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı arasında Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçla başladı.

Ev sahibi ekibin 18. dakikada Pedro Rodriguez'in golüyle 1-0 öne geçtiği mücadelede, AZ Alkmaar, 45. dakikada Vangelis Pavlidis'in ağları sarsmasıyla beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Hollanda temsilcisi, 62. dakikada Milos Kerkez ile fileleri tekrar havalandırdı ve geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

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