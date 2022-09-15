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BAŞAKŞEHİR FIORENTINA MAÇI CANLI İZLE 📺

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, ikinci maçında Fiorentina ile karşılaşıyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, kazanrak 2'de 2 yapmak ve ülke puanını yükseltmek istiyor. Başakşehir-Fiorentina maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 21:56 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 22:00
BAŞAKŞEHİR FIORENTINA MAÇI CANLI İZLE 📺

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, sahasında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, ilk maçında galip gelmişti. Başakşehir'de hedef kazanarak 2. galibiyerini almak.

BAŞAKŞEHİR - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Fiorentina maçı saat 22:00'de başladı ve TV 8,5'dan canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR-FIORENTINA İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Aleksic, Biglia, Berkay, Serdar Gürler, Chouiar, Okaka

Fiorentina: Gollini, Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikone, Cabral, Saponara

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