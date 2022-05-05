Marsilya - Feyenoord Rotterdam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Marsilya - Feyenoord Rotterdam maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Marsilya ile Feyenoord Rotterdam kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Marsilya - Feyenoord Rotterdam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA - FEYENOORD ROTTERDAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Feyenoord Rotterdam maçı 5 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

MARSILYA - FEYENOORD ROTTERDAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

MARSILYA:

Lopez; Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac; Gerson, Guendouzi, Kamara; Payet, Bakambu, Under

FEYENOORD ROTTERDAM:

Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kokcu; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers