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Trabzonspor'un rakibi belli oldu! Roma... | UEFA Avrupa Konferans Ligi

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Bu sezon ilk kez düzenlenecek organziasyonda ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor'u play-off turunda dev bir rakip bekliyor. Bordo-mavililer, 3. ön eleme turunda Molde'yi elemesi halinde play-off turunda İtalyan devi Roma ile karşı karşıya gelecek.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 15:02 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 15:37
Trabzonspor'un rakibi belli oldu! Roma... | UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunun kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura çekimi sonucunda temsilcimiz Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Bordo-mavililer, 3. ön eleme turunda Molde'yi elemesi halinde play-off'ta İtalya Serie A devi Roma ile kozlarını paylaşacak. Avrupa futbolunun köklü kulübü Roma, bu sezon ilk kez düzenelenecek olan Avrupa Konferans Ligi'nde UEFA puanı en yüksek takım olarak dikkat çekiyor.

MAÇLAR 19 VE 26 AĞUSTOS'TA

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları 19 Ağustos'ta oynanacak. Takımlar rövanş mücadelelerine ise 26 Ağustos tariihinde çıkacak.

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