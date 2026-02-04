Milan Skriniar’ı deport edin!

Kocaelispor, Fenerbahçe'nin attığı golün ardından Kocaeli tribünlerine yönelik uygunsuz hareketler yapan Milan Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı. Başkan Recep Durul, "Skriniar ülkeden deport edilmeli. Hakemin de Skriniar'dan farkı yoktu. Hakem de Skriniar da futboldan men edilmeli" dedi.
Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
