Çizme'den stoper

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, savunmaya bir transfer daha yaptı. Yeşil-siyahlılar, Trendyol Süper Lig'de sezonun açılış haftasında Trabzonspor deplasmanında Polonyalı stoperi Wieteska'nın sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından Ukraynalı Syrota'yı aldı. Ardından bu bölgeye bir takviye daha isteyen teknik direktör Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda, İtalya Serie A ekibi Parma'dan da 23 yaşındaki Macar savunmacı Botond Balogh kiralandı.

8 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcu Botond Balogh'un kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Parma Calcio ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi. 5 sezondur sarı-lacivertlilerde oynayan genç stoper, geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giydi ve 1 asist katkısı sağladı. Sözleşmesi 2027'de bitecek olan Balogh, 8 kez de Macaristan Milli Takımı'nda ter döktü.

Botond Balogh, futbol kariyerine 2005 yılında Macar ekibi Sopron'un alt yapısında başladı ve ardından MKT'ye geçti. 2019'da MTK alt yapısından Parma U19'a transfer oldu.