Hrvoje Smolcic kiralık olarak Kocaelispor'da

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Körfez ekibi, son olarak Eintracht Frankfurt'tan Hrvoje Smolcic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklama ise şu şekilde...

'Büyük camiamıza hoş geldin Smolčić!'

'Futbolcu Hrvoje Smolčić'in kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır.'