CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Hrvoje Smolcic kiralık olarak Kocaelispor'da

Hrvoje Smolcic kiralık olarak Kocaelispor'da

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Eintracht Frankfurt’tan Hrvoje Smolcic’i kiraladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 18:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hrvoje Smolcic kiralık olarak Kocaelispor'da

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Körfez ekibi, son olarak Eintracht Frankfurt'tan Hrvoje Smolcic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklama ise şu şekilde...

'Büyük camiamıza hoş geldin Smolčić!'

'Futbolcu Hrvoje Smolčić'in kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır.'

Reklam
Trabzonspor'dan Onana bombası!
DİĞER
Sandık kayboluyor ortalık karışıyor! 'Aile Saadeti'nde herkes için yeni dönem başlıyor
Asrın inşası tam gaz! Başkan Erdoğan'dan 300 bininci konutun anahtarının teslim töreninde önemli açıklamalar
G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi
Transferde ters köşe! F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a doğru
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Onana bombası! Trabzonspor'dan Onana bombası! 17:18
G.Saray'dan usulsüz ve kaçak giriş açıklaması G.Saray'dan usulsüz ve kaçak giriş açıklaması 16:54
TFF'den İspanya ile işbirliği anlaşması TFF'den İspanya ile işbirliği anlaşması 16:45
Gençlerbirliği transferi resmen açıkladı Gençlerbirliği transferi resmen açıkladı 16:44
Toprak Fransa'da birinci oldu Toprak Fransa'da birinci oldu 15:53
"Milli takım tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi" "Milli takım tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi" 15:40
Daha Eski
Santarelli: Finale gerçekten çok inandım Santarelli: Finale gerçekten çok inandım 15:38
Alperen Şengün’den maç saati eleştirisi! Alperen Şengün’den maç saati eleştirisi! 15:36
Ergin Ataman’dan FIBA’ya sert tepki! Ergin Ataman’dan FIBA’ya sert tepki! 15:32
Beşiktaş’a Trossard şoku! Beşiktaş’a Trossard şoku! 15:25
F.Bahçe'den şaşırtan Cengiz kararı! Beşiktaş... F.Bahçe'den şaşırtan Cengiz kararı! Beşiktaş... 15:12
G.Saray Eyüp mesaisine devam etti G.Saray Eyüp mesaisine devam etti 14:57