Rafa Silva kimdir? | Rafa Silva kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? - RAFA SILVA İSTATİSTİKLERİ

Benfica'da üst düzey performans ile beğenileri toplayan Rafa Silva, sözleşmesinin sona ermesiyle serbest statüde yer alıyor. Özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız futbolcuyu gündemine almıştı. Rafa Silva, futbolseverler tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer alıyor. Peki, Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor?

RAFA SİLVA KİMDİR?

Rafa Silva, 17 Mayıs 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Benfica takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Portekizli millî futbolcu sözleşmesi sona erince serbest duruma geçmiştir. Profesyonel kariyerine 2012 yılında Feirense kulübünde başlamıştır. Hızı, top tekniği, şutları ve pasları ile tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Portekiz'in köklü ekiplerinden Braga onu transfer etmiş Braga B ve A takımlarında oynatmıştır. Braga performansı ardından 31 Ağustos 2016 tarihinde 16,40 milyon Euro bonservis ücretiyle Benfica kulübüne transfer olmuştur. İlk millî takım deneyimini 20 yaşındayken Portekiz U-20 millî takımında yaşamıştır. Portekiz U-21 takımında 13 maçta 3 gol attıktan sonra Portekiz A millî futbol takımına yükselmiştir. Rafa Silva bu sezon Benfica formasıyla 52 maçta 22 gol 15 asist üretmiştir. Rafa Silva, 501 maçta 131 gol 97 asist üretmiştir. Portekiz Milli Takımı ile 25 maça çıkan yıldız isim gol atmamıştır.