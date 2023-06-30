Yusuf Yazıcı kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Yusuf Yazıcı'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Yusuf Yazıcı kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 1997 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. 184 cm boyundadır. On numara pozisyonunda oynayan Yusuf Yazıcı, 39 kez milli formayı giymiştir. Bu sezonu Trabzonspor'da geçiren Yusuf Yazıcı, 24 maçta 6 gol 2 asist üretmiştir.