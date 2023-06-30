Haberler Kimdir Yusuf Yazıcı kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Yusuf Yazıcı kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Türk futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Yusuf Yazıcı ile ilgili araştırma yapanlar, Yusuf Yazıcı kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Yusuf Yazıcı kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 15:34 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 15:40
Yusuf Yazıcı kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Yusuf Yazıcı'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Yusuf Yazıcı kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 1997 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. 184 cm boyundadır. On numara pozisyonunda oynayan Yusuf Yazıcı, 39 kez milli formayı giymiştir. Bu sezonu Trabzonspor'da geçiren Yusuf Yazıcı, 24 maçta 6 gol 2 asist üretmiştir.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın kasası dolup taştı! Dünyaca ünlü yıldızın transferini açıkladılar...
Arda Güler için dev adım! Resmi açıklama geldi... Planlar tutuyor
Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig deviyle anlaştı
Wanda Nara'dan Icardi açıklaması! Transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ainsley Maitland-Niles kimdir?
Hirving Lozano kimdir?
MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2023
LGS'de kaç tercih hakkı var 2023?
2023 torba yasası ne zaman çıkacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakim Ziyech krizi! Transfer iptal oluyor Hakim Ziyech krizi! Transfer iptal oluyor 15:19
Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig deviyle anlaştı Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig deviyle anlaştı 14:59
Max Kruse'nin yeni takımı resmen açıklandı! Max Kruse'nin yeni takımı resmen açıklandı! 14:50
Transferde olay gelişme! F.Bahçe derken G.Saray... Transferde olay gelişme! F.Bahçe derken G.Saray... 14:42
Kartal'ın ekibine Pereira'dan takviye! İşte geliş tarihi Kartal'ın ekibine Pereira'dan takviye! İşte geliş tarihi 13:23
Barcelona'nın Arda Güler teklifi ortaya çıktı! Barcelona'nın Arda Güler teklifi ortaya çıktı! 12:37
Daha Eski
Diego Perotti'den Fenerbahçe paylaşımı! Diego Perotti'den Fenerbahçe paylaşımı! 12:16
Beşiktaş'a kötü haber! Dönüş tarihi... Beşiktaş'a kötü haber! Dönüş tarihi... 12:05
İngiltere mesaisi! 4 isim için... İngiltere mesaisi! 4 isim için... 11:42
Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı! Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı! 11:39
Wanda Nara'dan Icardi açıklaması! Transferi... Wanda Nara'dan Icardi açıklaması! Transferi... 11:37
Buruk'tan ayrılığa veto! Yıldız isme izin vermedi Buruk'tan ayrılığa veto! Yıldız isme izin vermedi 10:32