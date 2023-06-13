MASTERCHEF GAMZE KİMDİR? | Masterchef Gamze Tosun nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF GAMZE KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Gamze Tosun, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Gamze Tosun kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF GAMZE TOSUN KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

1988 İstanbul doğumlu olan Masterchef Gamze TOSUN, lisede çocuk gelişimi bölümünü bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde Çocuk Gelişimi Bölümü'ne başladı. Gamze 5 çocuk annesi olan bir ev hanımıdır.