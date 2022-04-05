SURVIVOR GÖKHAN KİMDİR? Survivor All Star yarışmacılarından Gökhan Keser kaç yaşında, nereli? Eleme adayı olan Gökhan Keser'in hayatı...

'Survivor yarışmacılarından Gökhan Keser kimdir, Survivor Gökhan kaç yaşında ve nereli?' sorusu gündemde yerini aldı. Survivor'da bu hafta eleme adayı olan Gökhan Keser'in sevenleri 'Gökhan elenecek mi?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken, Gökhan Keser'in yaşı, boyu, kilosu ve mesleğine dair merak edilenler haberimizde...

👉 GÖKHAN KESER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Gökhan Keser, 9 Eylül 1987'de İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ailesi, Rize'nin Pazar ilçesinden İzmir'e yerleşmiştir. Kökeni Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kale köyüne kadar uzanmaktadır. 14 yaşında hobi olarak başladığı modellik kariyerine birçok şey sığdıran Keser; model, oyuncu ve müzisyendr. Selena dizisiyle adını duyuran Keser dizide canlandırdığı 'Burak' karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Daha önce de Survivor'a katılan Keser, bu yılki Survivor All Star 2022 kadrosunda yer almaktadır.