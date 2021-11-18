Teşkilat dizisinin sevilen karakterlerinde Zehra'yı canlandıran Deniz Baysal Yurtçu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Güzel oyuncu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Deniz Baysal Yurtçu kimdir? Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

👉DENİZ BAYSAL YURTÇU KİMDİR?

Deniz Baysal Yurtçu 5 Nisan 1991 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulunda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesinden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesinde uluslararası ticaret okumaktadır. İlk olarak "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde roller aldı. "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. "Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı. Son olarak, "Teşkilat" dizisinde Zehra Balaban karakterini canlandırmaktadır.