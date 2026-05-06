CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Canlı altın fiyatları | 6 Mayıs Çarşamba gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum!

Canlı altın fiyatları | 6 Mayıs Çarşamba gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum!

Piyasalarda altın fiyatları haftanın ikinci gününü de kayıpla kapattı! Standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 oranında değer kaybederek 6 milyon 630 bin lira oldu. Gün içinde en yüksek 6 milyon 650 bin lirayı gören kıymetli metal, kapanışta 6,63 milyon TL seviyesine çekildi. Altın fiyatlarının bugün hangi yönde seyredeceğini merak eden yatırımcılar için 6 Mayıs Çarşamba canlı altın fiyatları ve Kapalıçarşı'daki son durum, güncel verilerle haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:53
Canlı altın fiyatları | 6 Mayıs Çarşamba gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum!

CANLI ALTIN FİYATLARI | 6 Mayıs Çarşamba sabahına girerken altın piyasası, dün yaşanan %0,3'lük geri çekilmenin etkilerini taşıyor. Borsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogramı, dünkü işlem gününü 6 milyon 630 bin liradan tamamlayarak düşüş trendini üst üste ikinci güne taşıdı. Gün içerisinde en düşük 6 milyon 615 bin lirayı test eden altın, toplamda 1004,95 kilogramlık işlem hacmiyle günü noktaladı. Doların küresel piyasalardaki seyri ve ons altının 4.580 dolar seviyelerindeki tutunma çabası iç piyasadaki fiyatlamaları baskılamaya devam ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasadan alınan son verilerle hazırlanan 6 Mayıs Çarşamba güncel altın rehberi...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.746,49 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.747,32 TL

6 MAYIS ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,21 (Alış) - 45,24 (Satış)

◼EURO: 53,01 (Alış) - 53,10 (Satış)

◼STERLİN: 61,38 (Alış) - 61,49 (Satış)

Canlı altın fiyatları 6 Mayıs 2026

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 580 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 580 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 630 bin lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,1024, satışta 45,2831 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,0725, satışta 45,2531 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1708, sterlin/dolar paritesi 1,3567 ve dolar/yen paritesi 157,655 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,8 düşüşle 109,2 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (6 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.746,49 TL 6.747,32 TL
Çeyrek Altın 10.988,00 TL 11.103,00 TL
Yarım Altın 21.970,00 TL 22.205,00 TL
Tam Altın 42.587,37 TL 43.425,10 TL
Ata Altın 43.918,22 TL 45.023,57 TL
22 Ayar Bilezik 6.023,47 TL 6.071,59 TL
Gümüş 109,46 TL 109,59 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 6 Mayıs Çarşamba günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

Büyük değişim kapıda! İşte 2027 model G.Saray
F.Bahçe Guirassy'den vazgeçmiyor!
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki 300 milyonluk villa vurgunundan İmamoğlu'nun kasası Ali Nuhoğlu çıktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin kalecisi Komşu'dan gelecek!
G.Saray'ın orta sahası Almanya'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Taraftar bırakmamı isterse... Sergen Yalçın: Taraftar bırakmamı isterse... 01:03
Beşiktaş 90+8'de yıkıldı! Beşiktaş 90+8'de yıkıldı! 01:03
Sergen Yalçın: Camiada sabır kalmamış Sergen Yalçın: Camiada sabır kalmamış 01:03
Olaitan gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar Olaitan gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar 01:03
Dolmabahçe'de istifa sesleri! Yönetime ve Yalçın'a tepki Dolmabahçe'de istifa sesleri! Yönetime ve Yalçın'a tepki 01:03
Hakan Safi adaylığını duyurdu! Hakan Safi adaylığını duyurdu! 01:03
Daha Eski
Beşiktaş'ın 2 şutu direkte patladı! Beşiktaş'ın 2 şutu direkte patladı! 01:03
90+4'te penaltı kararı çıktı! 90+4'te penaltı kararı çıktı! 01:03
Arsenal Devler Ligi'nde finalde! Arsenal Devler Ligi'nde finalde! 01:03
TÜMOSAN Konyaspor'un golü ofsayta takıldı TÜMOSAN Konyaspor'un golü ofsayta takıldı 01:03
F.Bahçe'de o isimden adaylık açıklaması! F.Bahçe'de o isimden adaylık açıklaması! 01:03
F.Bahçe'ye sakatlık şoku! F.Bahçe'ye sakatlık şoku! 01:03