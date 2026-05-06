Canlı altın fiyatları | 6 Mayıs Çarşamba gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum!

CANLI ALTIN FİYATLARI | 6 Mayıs Çarşamba sabahına girerken altın piyasası, dün yaşanan %0,3'lük geri çekilmenin etkilerini taşıyor. Borsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogramı, dünkü işlem gününü 6 milyon 630 bin liradan tamamlayarak düşüş trendini üst üste ikinci güne taşıdı. Gün içerisinde en düşük 6 milyon 615 bin lirayı test eden altın, toplamda 1004,95 kilogramlık işlem hacmiyle günü noktaladı. Doların küresel piyasalardaki seyri ve ons altının 4.580 dolar seviyelerindeki tutunma çabası iç piyasadaki fiyatlamaları baskılamaya devam ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasadan alınan son verilerle hazırlanan 6 Mayıs Çarşamba güncel altın rehberi...

6 MAYIS ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,21 (Alış) - 45,24 (Satış)

◼EURO: 53,01 (Alış) - 53,10 (Satış)

◼STERLİN: 61,38 (Alış) - 61,49 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 580 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 580 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 630 bin lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,1024, satışta 45,2831 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,0725, satışta 45,2531 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1708, sterlin/dolar paritesi 1,3567 ve dolar/yen paritesi 157,655 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,8 düşüşle 109,2 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (6 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.746,49 TL 6.747,32 TL Çeyrek Altın 10.988,00 TL 11.103,00 TL Yarım Altın 21.970,00 TL 22.205,00 TL Tam Altın 42.587,37 TL 43.425,10 TL Ata Altın 43.918,22 TL 45.023,57 TL 22 Ayar Bilezik 6.023,47 TL 6.071,59 TL Gümüş 109,46 TL 109,59 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 6 Mayıs Çarşamba günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.