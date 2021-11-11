Kemal Sunal kimdir? Doğum günü ne zaman? Kaç yaşında öldü? Kaç filmde oynadı?

Türk komedisi denince akla ilk gelen isimlerden birisi Kemal Sunal. Yeşilçam'ın en görkemli döneminin yıldızlarından. Kemal Sunal, bugün bile yayınlanan filmleriyle herkesi gülme krizlerine sokabilen birisi. Peki, Kemal Sunal kimdir? Neden öldü? Kaç filmde oynadı?
KEMAL SUNAL KİMDİR?
Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 yılında Malatya'da doğdu. Annesi ev hanımı, babası Migros'ta işçi olan Sunal, üç kardeşin en büyüğüydü.
Çocukluk yıllarını Küçükpazar'da geçiren Sunal, okul hayatına Mimar Sinan İlkokulu'nda başlayarak Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde öğrenimine başlayan başarılı oyuncu, 12 Eylül döneminde okulu bırakmış ancak sonrasında geri dönüp öğrenimini tamamlamıştır. Eğitim hayatı boyunca çeşitli işlerde çalışan sanatçı, Emayetaş Fabrikasında çalışmış, ayrıca elektrikçide çıraklık yapmıştır.
1974 yılında Gül Sunal ile hayatını birleştiren Kemal Sunal'ın, Ali ve Ezo adlarında, biri erkek diğeri kız olmak üzere iki çocuğu vardır.
OYUNCULUĞA ATILAN İLK ADIMLAR
Vefa Lisesi'ndeki felsefe hocası Belkıs Balkır'ın sanatçıyı Müşfik Kenter ile tanıştırmasının, Kemal Sunal'ın kariyerinde önemli yeri vardır. İlk amatör tiyatro oyunu, Vefa Lisesi'nde okurken rol aldığı "Zoraki tabip"tir. Kenterler, Ulvi Araz, Ayfer Feray ve son olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda profesyonel olarak rol aldıktan sonra Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle, 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını atmıştır.
KARİYERİ BOYUNCA 82 FİLMDE ROL ALDI
Kariyeri boyunca 82 sinema filminde rol alan başarılı oyuncunun canlandırdığı karakterlerin genel özelliği, haksızlıkların karşısında duran, iyiliği ve saflığı yüzünden başına sürekli iş açılan, zekasıyla kötülerle mücadele eden ve insanlara doğru yolu gösteren, daima "gülen" adamdır.
1972 Tatlı Dillim
1973 Oh Olsun
1973 Güllü Geliyor Güllü
1973 Canım Kardeşim
1973 Yalancı Yarim
1974 Salak Milyoner
1974 Köyden İndim Şehire
1974 Mavi Boncuk
1974 Hasret
1974 Salako
1975 Şaşkın Damat
1975 Hanzo
1975 Hababam Sınıfı
1975 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
1976 Tosun Paşa
1976 Süt Kardeşler
1976 Sahte Kabadayı
1976 Meraklı Köfteci
1976 Kapıcılar Kralı
1976 Hababam Sınıfı Uyanıyor
1977 Sakar Şakir
1977 Şabanoğlu Şaban
1977 İbo ile Güllüşah
1977 Hababam Sınıfı Tatilde
1977 Çöpçüler Kralı
1978 Yüz Numaralı Adam
1978 Köşeyi Dönen Adam
1978 Kibar Feyzo
1978 İyi Aile Çocuğu
1978 İnek Şaban
1978 Avanak Apti
1979 Umudumuz Şaban
1979 Şark Bülbülü
1979 Korkusuz Korkak
1979 Dokunmayın Şabanıma
1979 Bekçiler Kralı
1980 Zübük
1980 Gol Kralı
1980 Gerzek Şaban
1980 Devlet Kuşu
1981 Üç Kağıtçı
1981 Kanlı Nigar
1981 Davaro
1982 Yedi Bela Hüsnü
1982 Doktor Civanım
1983 Tokatçı
1983 Kılıbık
1983 En Büyük Şaban
1983 Çarıklı Milyoner
1984 Şabaniye
1984 Postacı
1984 Ortadirek Şaban
1984 Atla Gel Şaban
1985 Sosyete Şaban
1985 Şendul Şaban
1985 Şaban Pabucu Yarım
1985 Keriz
1985 Katma Değer Şaban
1985 Gurbetçi Şaban
1986 Yoksul
1986 Tarzan Rıfkı
1986 Garip
1986 Deli Deli Küpeli
1986 Davacı
1987 Yakışıklı
1987 Kiracı
1987 Japon İşi
1988 Uyanık Gazeteci
1988 Sevimli Hırsız
1988 Polizei
1988 Öğretmen
1988 İnatçı
1988 Düttürü Dünya
1988 Bıçkın
1989 Zehir Hafiye
1989 Talih Kuşu
1989 Gülen Adam
1990 Koltuk Belası
1990 Boynu Bükük Küheylan
1990 Abuk Sabuk Bir Film
1991 Varyemez
1999 Propaganda
KEMAL SUNAL KAÇ YILINDA ÖLDÜ?
Kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerle hayatımıza renk katan Kemal Sunal, sinema hayatının 83. filmi olacak olan Balalayka isimli projeye başlamak için 3 Temmuz 2000 tarihinde Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta, kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. 55 yaşında aramızdan ayrılan ve "Sinemanın Gülen Adamı" olarak anılan Sunal, özellikle Hababam Sınıfı filminde hayat verdiği "Şaban" karakteriyle akıllara kazınmıştır.