Haberler Kimdir Doğan Alemdar kimdir? Doğan Alemdar kaç yaşında nereli?

kimdir? Doğan Alemdar kaç yaşında nereli?

'in 16. haftasında sahasında 'ı ağırladı. Karşılaşmanın 8. dakikasında konuk takım penaltı kazandı. Beşiktaşlı Mensah'ın vuruşunu Kayserispor'un genç kalecisi çıkardı. 18 yaşındaki file bekçisinin performansı sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar arama motorlarında Doğan Alemdar ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Doğan Alemdar kimdir? Doğan Alemdar kaç yaşında ve nereli? İşte tüm soruların yanıtları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 20:12
Doğan Alemdar kimdir? Doğan Alemdar kaç yaşında nereli?

'in 16. haftasında 'a konuk olan , penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında 'nın pasıyla sol kanattan ceza alanına giren N'Koudou yerde kaldı. Mücadelenin hakemi beyaz noktayı gösterdi. VAR odasıyla da görüşen Aydınus, penaltı kararını yeniden onayladı. Siyah - beyazlılarda topun başına geçti. Gana'lı futbolcunun penaltısında Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi topu köşeden kornere çeldi ve gol izni vermedi.

DOĞAN ALEMDAR KİMDİR? DOĞAN ALEMDAR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

29 Ekim 2002'de 'nin ilinde dünyaya gelen Doğan Alemdar, futbol hayatına 2013 yılında başladı. 11 yaşında Kayserispor altyapısına katılan Doğan, 2018'de kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. 1.89 boyunda olan gelecek vaad eden kalecinin Kayserispor ile 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Henüz forması giyen Doğan, 'de 2, U18'de 3, 'da ise 1 maçta forma giydi.

BU SEZON SÜPER LİG'DEKİ EN GENÇ KALECİ OLDU

Süper Lig'in 12. haftasındaki - maçı 0-0 sona ermişti. Trabzonspor karşısında Hes Kablo Kayserispor kalesini koruyan Doğan Alemdar (18 yaş 44 gün), bu sezon Süper Lig'de forma giyen en genç kaleci olmuştu.

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