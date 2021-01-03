Doğan Alemdar kimdir? Doğan Alemdar kaç yaşında nereli?

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Josef de Souza'nın pasıyla sol kanattan ceza alanına giren N'Koudou yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. VAR odasıyla da görüşen Aydınus, penaltı kararını yeniden onayladı. Siyah - beyazlılarda topun başına Bernard Mensah geçti. Gana'lı futbolcunun penaltısında Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar topu köşeden kornere çeldi ve gol izni vermedi.

DOĞAN ALEMDAR KİMDİR? DOĞAN ALEMDAR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

29 Ekim 2002'de Kayseri'nin Kocasinan ilinde dünyaya gelen Doğan Alemdar, futbol hayatına 2013 yılında başladı. 11 yaşında Kayserispor altyapısına katılan Doğan, 2018'de kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. 1.89 boyunda olan gelecek vaad eden kalecinin Kayserispor ile 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Henüz A Milli Takım forması giyen Doğan, U17'de 2, U18'de 3, U19'da ise 1 maçta forma giydi.

BU SEZON SÜPER LİG'DEKİ EN GENÇ KALECİ OLDU

Süper Lig'in 12. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor maçı 0-0 sona ermişti. Trabzonspor karşısında Hes Kablo Kayserispor kalesini koruyan Doğan Alemdar (18 yaş 44 gün), bu sezon Süper Lig'de forma giyen en genç kaleci olmuştu.