Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Kayseri'de mutluluk hakim

Kayseri'de mutluluk hakim

Aldığı kötü sonuçlarla Trendyol Süper Lig’de düşme hattında bulunan Zecorner Kayserispor, 23. haftada ağırladığı Hesap.com Antalyaspor’u yenerek kümede kalma umutlarını tazeledi. Taraftarı önünde rakibini 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ligde 8 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Kayseri temsilcisi, bu sezon aldığı 3 galibiyet ve 10 beraberlikle 19 puan toplayabildi. Ligde düşme hattında bulunan sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 06:50
Kayseri'de mutluluk hakim

Aldığı kötü sonuçlarla Trendyol Süper Lig'de düşme hattında bulunan Zecorner Kayserispor, 23. haftada ağırladığı Hesap.com Antalyaspor'u yenerek kümede kalma umutlarını tazeledi. Taraftarı önünde rakibini 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ligde 8 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Kayseri temsilcisi, bu sezon aldığı 3 galibiyet ve 10 beraberlikle 19 puan toplayabildi. Ligde düşme hattında bulunan sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda alt sıralardan kurtulmak istiyor.

TÜRKMEN 2 MAÇTA 4 PUAN ALDI

Ligdeki son 2 maça sözleşme fesih görüşmelerini sürdürdüğü teknik direktör Radomir Djalovic'siz çıkan sarı-kırmızılılarda bu süreçte takımın başında bulunan teknik sorumlu Muhammed Türkmen, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Türkmen, 4 puanı hanesine yazdırdığı iki haftalık periyotta maç başına 2 puan ortalamasına ulaştı. Daha önce hiç teknik adamlık koltuğuna oturmayan 39 yaşındaki spor adamı, Gençlerbirliği maçından da puanla ayrılırsa, sezon sonuna kadar takımın başında olacak.

11 FİNAL MAÇIMIZ VAR

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, takımının Antalyaspor maçında yüreğini ortaya koyarak oynadığını söyledi. Açıkalın, "Bundan sonra önümüzde 11 final maçı var. Tüm maçlara bu özveriyle hazırlanıp ligde kalmak istiyoruz.

Bunu başarabileceğimize inanıyorum" dedi. Kayseri başkanı, galibiyet serisi için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Cimbom'a Kessie müjdesi!
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Uyuşturucu partilerinin torbacısı CİO'nun kimliği ortaya çıktı: Gürkan Kahramanoğlu için kırmızı bülten talebi
F.Bahçe'de yıldız isim 3 hafta yok!
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor!
