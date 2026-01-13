Gabriel imzaya yakın

Kayserispor teknik direktörü Radomir Djalovic, Türk futbolunun tesisleşme ve yatırımlarla üst seviyeye çıktığını ve dünyadaki gelişmeleri takip ettiğini söyledi. Karadağlı teknik adam, transfer çalışmalarına ilişkin bilgi verirken, takımındaki oyuncu grubuna da çok güvendiğini vurguladı. Djalovic, "3 transfer yaptık. Daha da fazla transfer yapmamız gerekiyor. Sağ bekte, stoperde ve ön bölgede oyuncuya ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum" dedi. Öte yandan, Kayserispor, son olarak Dinamo Zagreb forması giyen ve sağ bek pozisyonunda oynayan Ronael Pierre-Gabriel ile prensip anlaşmasına vardı.
Kayserispor teknik direktörü Radomir Djalovic, Türk futbolunun tesisleşme ve yatırımlarla üst seviyeye çıktığını ve dünyadaki gelişmeleri takip ettiğini söyledi. Karadağlı teknik adam, transfer çalışmalarına ilişkin bilgi verirken, takımındaki oyuncu grubuna da çok güvendiğini vurguladı. Djalovic, "3 transfer yaptık. Daha da fazla transfer yapmamız gerekiyor. Sağ bekte, stoperde ve ön bölgede oyuncuya ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum" dedi. Öte yandan, Kayserispor, son olarak Dinamo Zagreb forması giyen ve sağ bek pozisyonunda oynayan Ronael Pierre-Gabriel ile prensip anlaşmasına vardı.