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Haberler Kayserispor Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan flaş Beşiktaş maçı sözleri!

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan flaş Beşiktaş maçı sözleri!

Beşiktaş'ın perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı oynayacak olması nedeniyle Pazar günü Kayserispor ile oynayacakları maçı için erteleme talep edecekleri iddiası üzerine Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Beşiktaş’ın erteleme talebini kabul etmiyoruz” dedi. İşte o sözler...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 22:22
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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan flaş Beşiktaş maçı sözleri!

Beşiktaş'ın perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı oynayacak olması nedeniyle Pazar günü Kayserispor ile oynayacakları maçı için erteleme talep edecekleri iddiası üzerine Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Beşiktaş'ın erteleme talebini kabul etmiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Shaktar Donetsk'e elenen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3'üncü eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile eşleşti. Beşiktaş'ın 7 Ağustos Perşembe deplasmanda St. Patrick's ile oynayacağı maç nedeniyle 10 Ağustos Pazar günü Kayserispor ile oynayacakları maç için erteleme talebinde bulunacağı iddia edildi. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın konu ile ilgili olarak, "Bu talebi kabul edemeyeceğiz. Beşiktaş'ın erteleme talebini kabul etmiyoruz. Sonuçta kadrolarını hem lig hem de Avrupa'da mücadele edecek şekilde oluşturdular. İlimizde gurbetçilerimizin yoğun olduğu zamanları yaşıyoruz. Onlar da memleketlerinin takımını desteklemek istiyor. Tribünde maçını izlemek istiyor. Bu nedenle biz, maçın ertelenmesi kararını kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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